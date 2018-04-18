В Пензе доведут до ума Учительский сквер

В 2018 году в Пензе завершат благоустройство Учительского сквера на Западной поляне. Он разместится рядом с пединститутом на площади в 4 га.

«Основные работы будут завершены, планируется доделать спортплощадку, сделать озеленение, установить тематические малые архитектурные формы, обустроить площадки для проведения мероприятий», — рассказал вице-мэр Магомед Агамагомедов в эфире «Эха Пензы».

Буквально через дорогу от Учительского появится еще одно место отдыха — сквер Радио. По его обустройству сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, в этом году пройдут подготовительные работы по расчитске территории.

Также в планах — развивать и другие районы города, этому поможет анализ генплана, который проведут в ближайшие годы.

«Актуализация генплана города Пензы — это шанс пересмотреть многие больные моменты, транспортную, инженерную структуру», — отметил главный архитектор области Леонид Иоффе.