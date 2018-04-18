В Пензе на соревнованиях по бодибилдингу появится категория 40+

В Пензе 28 апреля пройдет очередной открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу (12+). В преддверии соревнования организаторы рассказали журналистам о многочисленных новшествах этого года и географии участников.

По словам Алексея Нетесанова, проводить знаковые соревнования именно в Пензе — его обязанность как президента Национальной ассоциации бодибилдинга России.

«Мне помогают из других регионов, иногородних представителей в Пензе будет много. В этом году приезжают из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Тамбова, Самары и других городов. Ожидаем, как всегда, около ста человек», — сообщил он.

Главным новшеством в этом году станет введение категории «Мастера 40+". Также сохранятся пять категорий, уже привычных для зрителей: «Юниоры», «Бодибилдинг» (абсолютная категория), «Мисс фигура» (женский фитнес), «Мисс тонед» (или «Мисс бикини») и «Мистер атлетик» (мужской фитнес). Организатор кубка Мария Сусина отметила, что ажиотаж по заявкам — приличный, в том числе — и на участие в новой категории.

Выступить в двух категориях — абсолютной мужской и 40+ - предстоит призеру чемпионата мира, прошедшего в Самаре, 42-летнему Сергею Нетесанову. Он признался: выступление наравне с более молодыми спортсменами дается ему нелегко.

«Очень сложно бороться, потому что им намного легче даются тренировки и нагрузки. Чем больше возраст, тем сложнее набирать мышечную массу, держать питание, потому что организм более изношен. Что касается категории 40+, то она очень развита в Европе, потому что быть в такой форме в этом возрасте — очень престижно», — сказал бодибилдер.

Судейский состав в этом году будет формироваться иначе: если раньше было пять, максимум — семь членов жюри, то на сей раз, чтобы сделать соревнования более объективными и открытыми, судить их будут девять человек.

«В жюри будут представители со всех городов, подано очень много заявок на судейство. Вы знаете, что в Пензе все очень честно, никогда никого не засуживают», — подчеркнул Алексей Нетесанов.

Мария Сусина отметила, что, как и в прошлом году, зрителей в ККЗ начнут пускать заранее — за час до официального открытия соревнований.

«В фойе на втором этаже будут выставки продукции, кто-то из спонсоров организует дегустацию. Это тоже очень интересно, поэтому ждем всех к 16 часам», — сказала она.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» подарило подписчикам группы «Это Пенза, Карл!» несколько пригласительных билетов на масштабное спортивное мероприятие.