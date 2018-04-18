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В Пензе завершился ремонт в отделениях клинической больницы № 4

18 апреля в 13:52 164 просмотра

В отделениях клинической больницы № 4 отремонтировали более 8000 квадратных метров помещений.

В больнице заменили все коммуникации, наладили систему пожаротушения, электричество, установили новые двери, окна, сантехнику, произвели косметическую отделку помещений в приемно-диагностическом отделении, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также обновили здание пищеблока. Закончили ремонт первого этажа здания стационара, где сосредоточены кабинеты для клинико-диагностических исследований — проводится УЗИ, физиотерапия, рентген.

«Всего на ремонт было затрачено порядка 30 млн рублей, из которых свыше пяти миллионов были выделены из резервного фонда президента», — пояснил главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.


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