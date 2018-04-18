В Бессоновке объявили карантин по бешенству

Кроме того, объявлены неблагополучными по бешенству животных территории улиц Большой Колояр, Лунная, Кудряшова и 1-й проезд имени Николаева с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области. Данная мера будет действовать в течение двух месяцев, наложен карантин, отмечено в документе.
Также утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучном пункте.
Напомним, в 2018 году в Пензенской области осложнилась эпизоотическая ситуация по бешенству. За первые три месяца специалисты выявили 19 случаев заболевания у животных.