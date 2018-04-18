Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Урбанист Святослав Мурунов: Пенза — город без амбиций
Весенние зарисовки Пензы
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
Гнойный записал дисс Николаю Соболеву
Историческую часть Череповца избавят от рекламных баннеров
Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов с фильмами
В России количество штрафов за превышение скорости выросло на 33%
Ученые разработали микроскоп для выявления рака
Алсу поделилась раритетной записью концерта Пугачевой в Пензе
В России регистрацию авиапассажиров хотят завершать раньше на 20 минут
Ученик напал с ножом на людей в школе
Минстрой сохранит проходы для бездомных кошек в подвалах домов
Двое жителей Череповца пострадали от укуса клещей

В Саратовской области объединят населенные пункты в 7 районах

18 апреля в 15:07 228 просмотров

В Саратовской области населенные пункты в семи районах будут объединены.

Как сообщает «СарБК», соответствующее решение было одобрено 18 апреля на заседании облдумы. По мнению депутатов, преобразование позволит «сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения при сохранении объемов, качества и доступности муниципальных услуг».

В Аткарском районе объединяются Барановское, Петровское и Песчанское МО, Ершовское и Языковское, Большеекатериновское, Даниловское и Тургеневское; в Базарно-Караулакском районе — Липовское и Тепляковское, Свободинское и Хватовское, Вязовское и Старожуковское МО; в Турковском районе — Бороно-Михайловское и Студеновское МО, Каменское, Рязанское и Чернавское.

То же самое произойдет с Елшанским, Лоховским и Новобурасским МО Новобурасского района; Культурским, Наливнянским и Пушкинским МО Советского района; Новоселовским и Прудовым МО Екатериновского района; Кушумским, Новосельским и Чапаевским МО Ершовского района.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...