В Саратовской области объединят населенные пункты в 7 районах

В Саратовской области населенные пункты в семи районах будут объединены.

Как сообщает «СарБК», соответствующее решение было одобрено 18 апреля на заседании облдумы. По мнению депутатов, преобразование позволит «сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и увеличить возможности бюджетов поселений по решению вопросов местного значения при сохранении объемов, качества и доступности муниципальных услуг».

В Аткарском районе объединяются Барановское, Петровское и Песчанское МО, Ершовское и Языковское, Большеекатериновское, Даниловское и Тургеневское; в Базарно-Караулакском районе — Липовское и Тепляковское, Свободинское и Хватовское, Вязовское и Старожуковское МО; в Турковском районе — Бороно-Михайловское и Студеновское МО, Каменское, Рязанское и Чернавское.

То же самое произойдет с Елшанским, Лоховским и Новобурасским МО Новобурасского района; Культурским, Наливнянским и Пушкинским МО Советского района; Новоселовским и Прудовым МО Екатериновского района; Кушумским, Новосельским и Чапаевским МО Ершовского района.