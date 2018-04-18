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Историческую часть Череповца избавят от рекламных баннеров

18 апреля в 15:18 220 просмотров
, уродующие улицы.

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Власти Череповца намерены снять рекламные баннеры, уродующие улицы.

Как сообщает портал «35 медиа», по словам мэра города Елены Авдеевой, историческая часть города будет очищена от рекламы.

По мнению властей, внешний вид старинных зданий из-за баннеров меняется до неузнаваемости. За «растяжками» скрываются лепнина и даже окна. Кроме того, старинные особняки, завешанные пестрыми конструкциями, выглядят нелепо.

Еще одна проблема — плесень, которая разрастается на стенах, укрытых баннерами. Конечно, без вывесок череповецкие предприятия торговли не останутся. Однако, как считают чиновники, размещать рекламу необходимо по правилам.

Для уличных баннеров будет разработан единый стиль, вывесок, которые полностью закрывают окна или половину фасада, в городе точно не останется. На рассмотрение Думы вопрос вынесут только летом. До этого времени администрация города будет пытаться договориться с бизнес-сообществом, чтобы совместно составить общие рекомендации.

«На сегодняшний день поступают предложения от бизнес-сообщества, но очень хотелось бы обратиться ко всем собственникам зданий в выработке конструктивного подхода. Пока предложения поступают только, чтобы оставить все, как есть. По такому пути мы точно не пойдем», — рассказала Елена Авдеева.


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