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В Пензе прокомментировали идею отправлять нелегальные такси на штрафстоянку

18 апреля в 15:41 314 просмотров
выдворять нелегальные такси на штрафстоянки. Как ни странно, и перевозчики с лицензией, и те, кто ездит без нее, отнеслись к этому благосклонно.

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В УМВД России по Пензенской области предложили выдворять нелегальные такси на штрафстоянки. Как ни странно, и перевозчики с лицензией, и те, кто ездит без нее, отнеслись к этому благосклонно.

Официальный партнер популярного сервиса онлайн-заказа такси Борис Хичин признался, что воспринимает эту инициативу с радостью. По его мнению, это приведет к тому, что нелегалы либо приобретут лицензию, либо уйдут с рынка — то есть будет наведен порядок, в том числе — повысится качество перевозок. Однако и цены тоже вырастут.

Нелегалы тоже не против этого предложения.

«Отношусь к этой инициативе хорошо, так как это приведет к росту цен на поездки. Побудит ли это меня купить лицензию? Нет, так как для меня работа в такси — дополнительный источник дохода. Но те, для кого это единственный способ заработка, возможно, выйдут из тени», — рассказал таксист-нелегал, пожелавший остаться неизвестным.

А как на эту инициативу смотрят автоюристы?

«Сейчас штраф за нелегальную перевозку пассажиров — 5000 руб. Для Вадима Ковтуна [врио начальника УМВД России по Пензенской области] он, похоже, незначительный, но вот для таксистов — весьма. В любом случае, таков федеральный закон. Кроме того, разбирательство по такому вопросу как увоз машины на штрафстоянку может занять несколько месяцев, а это уже десятки и сотни тысяч рублей за оплату спецстоянки.

Сейчас много нелегальных таксистов из-за того, что исполнительная власть, фактически, занимается не исполнением законов, а подготовкой регулярной статистики. Такие выводы сделаны мной на основании работы ГИБДД. В частности, инспекция не привлекает нарушителей по всем статьям, предусмотренным законодательством, а делает показательные рейды. Это видно и по сайту инспекции.

Вадиму Ковтуну стоит заниматься своими прямыми обязанностями, а не законотворческой деятельностью», — отметил автоюрист Дмитрий Чудин в беседе со старшим редактором «Эха Пензы» Ольгой Кровяковой-Григорьевой.

А вот руководитель регионального УФАС Оксана Кузнецова комментировать инициативу правоохранительных органов не стала, сославшись на то, что это не в компетенции антимонопольного органа.

«Единственное, что могу сказать: нелегальные таксисты не являются участниками рынка. Такси должны иметь лицензию на перевозку пассажиров, а если он действует без нее, то получает преимущество перед добросовестными участниками рынка, так как не несет затрат, связанных с ее получением и так далее. Мы работу без лицензии можем рассматривать как недобросовестную конкуренцию», — рассказала она «Эху Пензы».

Напомним, сейчас отправить машину на штрафстоянку можно, если она мешает проезду либо проходу граждан, когда у водителя нет при себе документов на транспортное средство, когда он не может управлять авто, когда по техническим причинам предусмотрен запрет на эксплуатацию.

Информация предоставлена радиостанцией «Эхо Пензы».

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-1845650/

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