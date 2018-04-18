В Богословке на сэкономленные деньги отремонтируют дорогу

Главной темой совещания стала готовность Пензенской агломерации к реализации проекта в 2018 году. Главы муниципалитетов, вошедших в агломерацию, доложили, что проведены аукционы и заключены контракты с подрядными организациями по всем объектам ремонта, сообщает пресс-центр областного правительства.

В результате сложившейся экономии при проведении торгов управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области проведет ремонт автодороги «Ленинский лесхоз — с. Богословка». Также отремонтируют 860 метров дороги в селе Богословка.

По просьбе жителей Пензенского района администрация Засечного сельсовета установит пешеходный переход в районе ул. Мясницкая. В Пензе планируют расширить улицу Попова и отремонтировать дорогу на улице Центральной.