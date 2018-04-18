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В Богословке на сэкономленные деньги отремонтируют дорогу

18 апреля в 15:29 336 просмотров
«Безопасные и качественные дороги».

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18 апреля в Пензе прошло очередное заседание проектного офиса «Безопасные и качественные дороги».

Главной темой совещания стала готовность Пензенской агломерации к реализации проекта в 2018 году. Главы муниципалитетов, вошедших в агломерацию, доложили, что проведены аукционы и заключены контракты с подрядными организациями по всем объектам ремонта, сообщает пресс-центр областного правительства.

В результате сложившейся экономии при проведении торгов управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области проведет ремонт автодороги «Ленинский лесхоз — с. Богословка». Также отремонтируют 860 метров дороги в селе Богословка.

По просьбе жителей Пензенского района администрация Засечного сельсовета установит пешеходный переход в районе ул. Мясницкая. В Пензе планируют расширить улицу Попова и отремонтировать дорогу на улице Центральной.


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