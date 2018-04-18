Пензенским предприятиям могут помочь усовершенствовать управление

18 апреля прошла рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева с гендиректором АО «Концерн «Созвездие» Алексеем Бочаровым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества акционерного общества с рядом пензенских предприятий.

По словам Алексея Бочарова, его компания предлагает промышленникам, включая предприятия малого и среднего бизнеса, поддержку в сфере совершенствования системы управления производством, использования новейших разработок фундаментальной российской науки, включения в полный производственный цикл, продвижения выпускаемой продукции на экспорт, сообщает пресс-центр облправительства.

«Пензенская область имеет большой потенциал ускоренного развития наукоемких отраслей. Производственная база наших промышленных предприятий позволяет сегодня справляться с самыми сложными государственными задачами, конкурировать в непростых экономических условиях.

У нас есть готовые площадки под организацию производств, действующие технопарки и индустриальные зоны. Мы готовы поддержать сотрудничество вашей компании с пензенскими предприятиями, которых заинтересует такое взаимодействие», — сказал Иван Белозерцев.

Также для укрепления деловых контактов стороны договорились привлекать представителей научно-производственных объединений радиоэлектронного профиля и соответствующих высших учебных заведений региона.

АО «Концерн «Созвездие» создано на базе Воронежского научно-исследовательского института связи. Его продукция экспортируется в более чем 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время в составе компании работают 20 предприятий радиоэлектроники из десяти регионов России.