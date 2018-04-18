Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут новых соцпредпринимателей

Цель конкурса «Навстречу переменам — 2018» — поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 15 июня 2018 года — для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

15 апреля — 15 июня социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда;

16 июня — 30 июня состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники фонда и компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;

1 июля — 15 августа представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса;

16 августа — 1 ноября участники, прошедшие в полуфинал, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1−2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;

22 ноября финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и представителей крупного бизнеса, куда входят генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word Ирина Гофман и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.

Также в состав жюри войдут дети сотрудников компаний-партнеров. Эксперты оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества автора.

В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам — 2018» жюри отберет 10 проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

В конкурсе «Навстречу переменам — 2017» приняли участие более 400 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. Победителями стали:

1. Наталья Ремиш из Москвы. Мультимедийный проект «Детям о важном» создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение.

2. Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен из Ростова-на-Дону. Мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций.

3. Елена и Андрей Панферовы из Пензы. Интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков. Основная цель семинаров — побудить детей к здоровому образу жизни.

4. Ирина Зимницкая из Омска. Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики. В нем лечат тяжелобольных детей, которым не могут помочь другие профильные организации.

5. Татьяна Мерзлякова из Казани. Телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих детей. Она включает образовательную часть и мультфильмы с сурдопереводом или на языке жестов. В программе участвуют слышащие и неслышащие ведущие.