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На колышлейском храме установили памятную доску Виктору Лазуткину

18 апреля в 16:14 226 просмотров

В селе Черкасском Колышлейского района 18 апреля на стенах церкви Покрова Пресвятой Богородицы установили памятную доску почетному гражданину Пензенской области Виктору Лазуткину. В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

На открытие доски пришли местные жители, друзья и коллеги Виктора Лазукина. Как сообщает корреспондент «Экспресса» Анна Воронова с места событий, вместе с дочерью Виктора Лазуткина Юлией Иван Белозерцев торжественно открыл памятную доску.

«Место установки выбрано неслучайно: именно благодаря Виктору Лазуткину удалось не только восстановить приход Покровской церкви, но и провести реконструкцию пятиглавого храма», — отметила Анна Воронова.

Напомним, Виктора Лазуткина не стало в апреле прошлого года. Он скончался на 68-м году жизни. Виктор Александрович внес большой вклад в развитие региона. Был директором совхоза «Чапаевский», работал начальником государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». Являлся председателем Законодательного Собрания Пензенской области, депутатом Государственной Думы РФ.

Фотография: фото Анны Вороновой

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