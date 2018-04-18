На колышлейском храме установили памятную доску Виктору Лазуткину

В селе Черкасском Колышлейского района 18 апреля на стенах церкви Покрова Пресвятой Богородицы установили памятную доску почетному гражданину Пензенской области Виктору Лазуткину. В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

На открытие доски пришли местные жители, друзья и коллеги Виктора Лазукина. Как сообщает корреспондент «Экспресса» Анна Воронова с места событий, вместе с дочерью Виктора Лазуткина Юлией Иван Белозерцев торжественно открыл памятную доску.

«Место установки выбрано неслучайно: именно благодаря Виктору Лазуткину удалось не только восстановить приход Покровской церкви, но и провести реконструкцию пятиглавого храма», — отметила Анна Воронова.

Напомним, Виктора Лазуткина не стало в апреле прошлого года. Он скончался на 68-м году жизни. Виктор Александрович внес большой вклад в развитие региона. Был директором совхоза «Чапаевский», работал начальником государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». Являлся председателем Законодательного Собрания Пензенской области, депутатом Государственной Думы РФ.