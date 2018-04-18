Гнойный записал дисс Николаю Соболеву

Рэпер Гнойный, также известный как Слава КПСС, записал дисс видеоблогеру Николаю Соболеву. Гнойный вызывает его на баттл и обвиняет в том, что тот распространяет непроверенную информацию и критикует телевидение, хотя сам стал известен именно благодаря ему. Об этом сообщает телеканал «360».

В треке Гнойный упрекает Соболева в лицемерии и предлагает ему «собирать хайп на трупах». Он напоминает, что блогер стал известен благодаря участию в программе «Пусть говорят» (16+), хотя при этом он часто критикует телевидение в своих роликах.

Также рэпер обвиняет Соболева в распространении фейков. Гнойный утверждает, что Соболев называет себя борцом за правду, при этом он готов сменить позицию за деньги.

Причиной дисса также стало видео Соболева, в котором он рассказал о сотнях погибших в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».