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На директора МАУ «Детское и лечебное питание» завели дело

18 апреля в 16:42 226 просмотров
«Детское и лечебное питание» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По результатам оперативно-разыскной деятельности, которую провели сотрудники УФСБ, возбудили уголовное дело.

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В Пензе директора МАУ «Детское и лечебное питание» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По результатам оперативно-разыскной деятельности, которую провели сотрудники УФСБ, возбудили уголовное дело.

По данным следствия, директор МАУ «Детское и лечебное питание» злоупотребила своими должностными полномочиями. Женщина знала, что срок поставки товара, который был указан в заявке одной из организаций на участие в открытом конкурсе на поставку мясного и фруктового пюре, не соответствует условиям, указанным учреждением в документации. Победителем конкурса должно было стать другое юридическое лицо.

«Так, руководитель дала указание подчиненным обеспечить возможность ознакомления представителей фирмы, в чьих интересах она действовала, с заявками других участников конкурса и изменения содержания заявки указанной организации. Подозреваемая тем самым создавала условия для обеспечения победы в конкурсе данным юридическим лицом», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил уволить директора МАУ «Детское и лечебное питание».


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