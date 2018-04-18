Пензенцы смогут выиграть стажировку в Женеве

В Пензе стартовал прием заявок на отборочный тур всероссийского конкурса молодежных проектов «Приоритеты роста» (6+).

Это площадка для молодых людей, желающих внести свои идеи в разработку стратегии экономического развития и повлиять на социально-экономическую политику России. Участниками проекта могут стать молодые люди Пензенской области до 35 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прием заявок продлится до 3 мая, 10 мая будут опубликованы результаты заочного этапа. Очные испытания стартуют 22 мая. Итоги конкурса подведут с 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.

В качестве призов — возможность бесплатного обучения в РАНХиГС при Президенте РФ, стажировки в Женеве, гранты на реализацию собственного проекта.

Для победителей школьного возраста будут организованы бесплатные путевки в лагеря «Артек», «Орленок», «Океан»,

Дополнительная информация по телефону +7−985−745−33−93, а также по e-mail: prioritety.rosta@.gmail.com.