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В Пензе может появиться улица Валентины Гризодубовой

18 апреля в 17:34 102 просмотра

Житель Пензы попросил назвать одну из городских улиц именем прославленной советской летчицы Валентины Гризодубовой.

С такой просьбой ветеран пензенского авиаспортклуба обратился к главе города Валерию Савельеву.

«Приятно, когда люди обращаются не только с жалобами на управляющие компании и просьбами оказать содействие в решении каких-то проблем, но и с конкретными предложениями по улучшению жизни в городе и его благоустройству. Именем летчицы можно назвать одну из будущих улиц микрорайона Заря», — написал на своей странице в Facebook председатель Гордумы.

Предложение пензенца рассмотрят на заседании комиссии Гордумы.

Валентина Степановна Гризодубова — советская летчица, полковник, участница одного из рекордных перелетов, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. В начале 1930-х годов Валентина Гризодубова обучалась в пензенской школе летчиков-инструкторов, а в 1965 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Пензы».

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580898572289520&set=a.121860784859970.1073741828.100011081471476&type=3&theater

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