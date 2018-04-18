В Пензе может появиться улица Валентины Гризодубовой

С такой просьбой ветеран пензенского авиаспортклуба обратился к главе города Валерию Савельеву.

«Приятно, когда люди обращаются не только с жалобами на управляющие компании и просьбами оказать содействие в решении каких-то проблем, но и с конкретными предложениями по улучшению жизни в городе и его благоустройству. Именем летчицы можно назвать одну из будущих улиц микрорайона Заря», — написал на своей странице в Facebook председатель Гордумы.

Предложение пензенца рассмотрят на заседании комиссии Гордумы.

Валентина Степановна Гризодубова — советская летчица, полковник, участница одного из рекордных перелетов, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. В начале 1930-х годов Валентина Гризодубова обучалась в пензенской школе летчиков-инструкторов, а в 1965 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Пензы».