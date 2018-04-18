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В Пензе создают общественный совет по оценке качества медуслуг

18 апреля в 17:55 224 просмотра
, который даст независимую оценку качества предоставляемых в регионе медуслуг.

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При министерстве здравоохранения Пензенской области создадут общественный совет, который даст независимую оценку качества предоставляемых в регионе медуслуг.

Соответствующий проект приказа министерства проходит антикоррупционную экспертизу.

«Общественный совет предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том числе — время ожидания, доброжелательность, вежливость работников, удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов», — отмечается в документе.

Совет определяет перечень медорганизаций, в отношении которых будет проводить оценку качества услуг. Он должен участвовать в рассмотрении документации о закупках, проектов госконтрактов.

Заседания совета должны проходить не реже одного раза в квартал.


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