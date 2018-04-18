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В Пензе жителям ул. Сумской перекрыли проезд к дому (видео)

18 апреля в 19:47 74 просмотра
, которым пользовались люди, перегородил строительный забор. Арендаторы муниципальной земли планируют установить на этой территории магазин. Представители подрядчика уверяют, что все необходимые разрешения на строительство получены и предлагают людям пользоваться другой дорогой — из щебенки.

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В Пензе жители дома на улице Сумская продолжают бороться за возможность проехать к своим жилищам. Сейчас проезд, которым пользовались люди, перегородил строительный забор. Арендаторы муниципальной земли планируют установить на этой территории магазин. Представители подрядчика уверяют, что все необходимые разрешения на строительство получены и предлагают людям пользоваться другой дорогой — из щебенки.

Увидев забор, установленный практически вплотную к жилому многоэтажному дому, да еще поперек выезда, жители с улицы Сумская, 32 не поверили в то, что будущее строительство законно. Асфальтированный выезд с небольшой парковкой, настаивают люди, из их дома — единственный.

Об этом подъезде они уже говорят в прошедшем времени. Забор появился меньше чем за день. Ради небольшого проема и возможности пользоваться выездом жители пошли на конфликт с рабочими. Кадастровая карта показывает, что эта земля не значится придомовой территорией.

«Если верить кадастровой карте, то у нас фактически нет придомовой территории. Будем обращаться в городскую администрацию и прокуратуру, так как если перекроют дорогу, то мы ни пешком не пройдем, ни проедем», — сказал жительница дома Ольга Лукина.

В объявлениях, расклеенных по округе, написано, что на этой территории возведут магазин, однако среди жителей ходит слух о возможном появлении рядом с их домом овощной базы. Застройщик сказал, что там планируют построить небольшой супермаркет. С документами все в порядке, проверки проведены успешно.

Взамен асфальтированной дороги людям предлагают меньший по размерам щебеночный заезд. Жители подтверждают, что к ним приезжали сотрудники городской администрации. Как удалось выяснить, проблемный участок принадлежит муниципалитету, но сейчас находится в аренде у предпринимателей. В мэрии пообещали разобраться в ситуации и в ближайшее время дать ответ, сообщает телеканал «Экспресс».


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