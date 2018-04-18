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В Пензенской области стали меньше травиться фанфуриками (видео)

18 апреля в 20:13 188 просмотров
, начиная с 2016 года, и уже дали положительные результаты.

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В России на 180 суток продлен запрет на розничную торговлю фанфуриками. Подобные меры уже неоднократно принимались в Пензенской области, начиная с 2016 года, и уже дали положительные результаты.

«В Пензе за 2017 год было зарегистрировано 658 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. 236 закончились летальным исходом. По сравнению с 2016-м количество отравлений снизилось — на 18%, летальных исходов — на 30%", — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Оборот опасной жидкости запрещен в связи со случаями массовых острых отравлений со смертельными исходами. Согласно постановлению Роспотребнадзора, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны приостановить на полгода розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% от объема готовой продукции, сообщает телеканал «Экспресс».


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