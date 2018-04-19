«Дизелист» привезет в Пензу Кубок регионов НМХЛ

Команда Алексея Ваулина на выезде разгромила нефтекамский «Батыр» и выиграла финальную серию первенства НМХЛ с общим счетом 3:0.
«Так уверенно финал за семь лет Кубка Регионов не выигрывала еще ни одна команда», — отмечает пресс-служба клуба.
С победой спортсменов поздравил губернатор Иван Белозерцев.
Главный трофей Национальной молодежной хоккейной лиги впервые сегодня завоевал пензенский «Дизелист»! Кубок Регионов наш! Ребята молодцы! В третьем матче финальной серии плей-офф команда разгромила «Батыр».Поздравляю!Как болельщик очень горжусь нашими спортсменами.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 18 апреля 2018 г.
По информации пресс-центра облправительства, дизелисты приедут в СКЗ «Дизель-Арена» в 11.30.