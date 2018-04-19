«Дизелист» привезет в Пензу Кубок регионов НМХЛ

Команда «Дизелист» стала обладателем Кубка регионов национальной молодежной хоккейной лиги. Ребят будут торжественно встречать в Пензе 19 апреля.

Команда Алексея Ваулина на выезде разгромила нефтекамский «Батыр» и выиграла финальную серию первенства НМХЛ с общим счетом 3:0.

«Так уверенно финал за семь лет Кубка Регионов не выигрывала еще ни одна команда», — отмечает пресс-служба клуба.

С победой спортсменов поздравил губернатор Иван Белозерцев.

Главный трофей Национальной молодежной хоккейной лиги впервые сегодня завоевал пензенский «Дизелист»! Кубок Регионов наш! Ребята молодцы! В третьем матче финальной серии плей-офф команда разгромила «Батыр».Поздравляю!Как болельщик очень горжусь нашими спортсменами. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 18 апреля 2018 г.

По информации пресс-центра облправительства, дизелисты приедут в СКЗ «Дизель-Арена» в 11.30.