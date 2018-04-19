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«Дизелист» привезет в Пензу Кубок регионов НМХЛ

19 апреля в 09:07 374 просмотра
«Дизелист» стала обладателем Кубка регионов национальной молодежной хоккейной лиги. Ребят будут торжественно встречать в Пензе 19 апреля.

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Команда «Дизелист» стала обладателем Кубка регионов национальной молодежной хоккейной лиги. Ребят будут торжественно встречать в Пензе 19 апреля.

Команда Алексея Ваулина на выезде разгромила нефтекамский «Батыр» и выиграла финальную серию первенства НМХЛ с общим счетом 3:0.

«Так уверенно финал за семь лет Кубка Регионов не выигрывала еще ни одна команда», — отмечает пресс-служба клуба.

С победой спортсменов поздравил губернатор Иван Белозерцев.

По информации пресс-центра облправительства, дизелисты приедут в СКЗ «Дизель-Арена» в 11.30.

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2018/04/dizelist-obladatel-kubka-regionov-nmxl/

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