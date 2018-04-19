Над Берлином пролетит легендарный штурмовик времен Отечественной войны

Об этом газете «Известия» сообщил президент фонда содействия сохранению военно-исторического наследия «Крылатая память Победы» Борис Осятинский.

Издание отмечает, что Ил-2, который примет участие в шоу, был поднят со дна озера Кривое в Мурманской области. Машину отреставрировали, а на авиакосмическом салоне МАКС-2017 штурмовик заметили немецкие специалисты, которые и предложили привезти Ил-2 в Берлин.

Планируется, что легендарный Ил-2 примет участие и в других авиационных шоу. Приглашения уже пришли из Чехии, Великобритании, Франции и ряда других стран Европы.