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Над Берлином пролетит легендарный штурмовик времен Отечественной войны

19 апреля в 09:27 276 просмотров

Отреставрированный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны примет участие в летной программе авиасалона ILA Berlin 2018 в Германии.

Об этом газете «Известия» сообщил президент фонда содействия сохранению военно-исторического наследия «Крылатая память Победы» Борис Осятинский.

Издание отмечает, что Ил-2, который примет участие в шоу, был поднят со дна озера Кривое в Мурманской области. Машину отреставрировали, а на авиакосмическом салоне МАКС-2017 штурмовик заметили немецкие специалисты, которые и предложили привезти Ил-2 в Берлин.

Планируется, что легендарный Ил-2 примет участие и в других авиационных шоу. Приглашения уже пришли из Чехии, Великобритании, Франции и ряда других стран Европы.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=wUUw5gLu4tg

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