Школу в Старой Потловке отремонтируют к 125-летию

В следующем году средняя школа в Старой Потловке отметит 125-летние. Здание строилось под учебное заведение для девочек, после выпуска они работали учительницами. В настоящее время там учатся более 60 детей, в филиале — еще около 30, сообщает пресс-центр облправительства.

«В том, что классы малокомплектные, есть свои плюсы. У учителя есть возможность уделять больше внимания каждому ученику, соответственно, дети усваивают материал лучше. Я вижу, что школа живет и развивается», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил отремонтировать учреждение, чтобы празднование 125-летнего юбилея учебного заведения прошло в обновленном здании.

«Теснее взаимодействуйте с главой муниципального образования. Определяйте, что конкретно вам требуется, готовьте проектно-сметную документацию, чтобы вступить в областную программу по ремонту школ», — обратился Иван Белозерцев к директору школы Ольге Дергачевой.

Глава региона также отметил, что школе необходима спортивная площадка, и дал рекомендации по развитию школьного музея.

«У вашей школы богатейшая история, вы сохранили уникальные документы, фотографии и предметы крестьянского быта, которые большинству наших современников просто негде увидеть воочию. Нужно соединить это в одну яркую историю, и можно прорабатывать с региональным министерством культуры вопрос о включении Старой Потловки в экскурсионные маршруты Пензенской области. Продумайте этот вопрос, привлекая к этому процессу учеников», — подытожил губернатор.