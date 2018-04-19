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В Пензе ночью сгорел трактор

19 апреля в 09:34 450 просмотров

19 апреля Южной поляне в Пензе произошел пожар.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 2.39. На улице Калинина загорелся трактор, огонь полностью уничтожил спецтехнику.

Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух пожарных машин. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

«Уважаемые жители Пензенской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — добавили в ведомстве.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6781635/

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