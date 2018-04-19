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Новый корпус онкоцентра в Пензе хотят открыть в 2019 году

19 апреля в 09:46 388 просмотров
, какие медучреждения планируется построить в регионе в ближайшие несколько лет.

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19 апреля в ходе встречи с главврачами больниц Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, какие медучреждения планируется построить в регионе в ближайшие несколько лет.

Губернатор сообщил о том, что на территории пензенского онкоцентра появится новое здание общей площадью около 13 тыс. кв метров.

«Нужно строить в срочном порядке, чтобы к концу следующего года ввести в эксплуатацию. Это не значит, что средства будут выделены из областного бюджета. Мы работаем с разными инвесторами, которые уже сейчас готовы прийти и построить этот корпус. Планируем, что там будет диагностика, также необходимо увеличить стационар на 100 коек, потому что сейчас больница на 500 коек уже переполнена», — отметил он.

Также Иван Белозерцев рассказал о том, что принял решение приобрести детскую поликлинику на 1,5 тыс. кв метров в Арбеково на ул. Ладожской.

«До конца года изыщем денежные средства, приобретем под ключ. Микрорайон разрастается, поликлиника нужна», — подчеркнул глава региона.

В ходе встречи с главврачами он также сообщил о том, что по итогам посещения Колышлейской районной больницы принял решение о ремонте двух отделений.

«Принял решение два отделения отремонтировать уже в этом году. Это нужно было сделать еще 15 лет назад. Разговаривал с пациентами стационара — по самому лечению у них нет претензий. Но люди лежат на кроватях с железной сеткой еще времен 50-х годов, надо вкладывать средства в развитие материальной базы больниц», — сказал губернатор.


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