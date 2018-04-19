Белозерцев призвал главврачей активнее привлекать население к диспансеризации

По словам главы региона, в целом в сфере здравоохранения в Пензенской области ситуация меняется в лучшую сторону.



«Первый квартал 2018 года завершился. Если проанализировать 2017-й, то, несмотря на проблемы с точки зрения оказания первичной медпомощи и качества услуг, в целом, ситуация меняется, хоть и медленно, но в лучшую сторону, мы видим это по показателям.

Сейчас мы спланировали работу таким образом, что за два с лишним года удалось снизить смертность: в 2017 году — на 2,8 процента на 1000 населения. Умерло на 684 человека меньше. Смертность работающего населения — на 350 человек меньше, это тоже хороший темп. Это работа и системы здравоохранения, и власти», — сказал Иван Белозерцев.



Он отметил, что увеличился процент выявляемости сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.



«Это говорит о том, что мы стали лучше работать в первичном звене, укомплектовали онкологами районные больницы на 75−78%, надо стремиться к 100%. Надо проводить обучение врачей, чтобы такие заболевания выявлять на ранней стадии. 95% районных больниц с поставленными задачами справляются, но это не значит, что мы работаем хорошо», — подчеркнул губернатор.



Иван Белозерцев рассказал о том, что в ходе недавнего посещения Колышлейской районной больницы опросил пациентов стационара, проходили ли они диспансеризацию.



«Спрашиваю пациентов стационара, когда проходили диспансеризацию, — задумываются. Были ли оповещения — молчат. Из восьми опрошенных только один четко сказал, что диспансеризацию прошел. Это говорит о том, что мы с вами недорабатываем, работаем формально, плохо. Нужно активнее работать с населением. Надо добиться того, чтобы каждый человек прошел диспансеризацию», — призвал он.



Также глава региона поручил министру здравоохранения Владимиру Стрючкову на следующей неделе предоставить план повышения профподготовки врачей на 2018 год по всем направлениям.



«И башкирские специалисты должны приезжать и проводить с нашими врачами занятия, и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, самые известные и продвинутые. Мы не должны на этом экономить», — подчеркнул Иван Белозерцев.



В ходе встречи с главврачами он также заявил о необходимости совершенствования материально-технической базы больниц и изучении новых методик лечения.

«С 1 января 2018 года Пензенская область включена в пилотный проект, суть которого заключается в активном применении бережливых технологий, которые уже доказали свою эффективность. Последовательно в проект должны быть включены все 63 поликлиники. Мы должны идти в ногу со временем. В регионах-донорах появляются новые решения — новые методики лечения, бережливые поликлиники, новое оборудование, сокращение очередности. Мы должны это внедрять у себя, если не будет интереса к этому, то не будет и результата», — сообщил губернатор.



Напомним, также глава региона рассказал о строительстве нового здания на территории онкоцентра, приобретении поликлиники в Арбеково и ремонте двух отделений Колышлейской райбольницы в 2018 году.