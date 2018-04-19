Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Урбанист Святослав Мурунов: Пенза — город без амбиций
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области назвали дату второго пика паводка
Филиал «Пензаэнерго» — лучший в рейтинге по борьбе с потерями электричества
Пензенская область присоединится к неделе иммунизации
Белозерцев: Главврачи решают дела блатников, а не пациентов
Пензенцев научат самостоятельно заполнять декларации о доходах
Пензенских врачей-выпускников ПГУ проверят на профессионализм
Новый корпус онкоцентра в Пензе хотят открыть в 2019 году
Школу в Старой Потловке отремонтируют к 125-летию
Погода в Пензе на 19 апреля
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси

Белозерцев призвал главврачей активнее привлекать население к диспансеризации

19 апреля в 09:55 356 просмотров
, чтобы обсудить итоги работы сферы здравоохранения в регионе и обозначить проблемные вопросы.

" data-title="Белозерцев призвал главврачей активнее привлекать население к диспансеризации — Пенза-пресс, рунет за день">

19 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с главврачами больниц, чтобы обсудить итоги работы сферы здравоохранения в регионе и обозначить проблемные вопросы.

По словам главы региона, в целом в сфере здравоохранения в Пензенской области ситуация меняется в лучшую сторону.

«Первый квартал 2018 года завершился. Если проанализировать 2017-й, то, несмотря на проблемы с точки зрения оказания первичной медпомощи и качества услуг, в целом, ситуация меняется, хоть и медленно, но в лучшую сторону, мы видим это по показателям.

Сейчас мы спланировали работу таким образом, что за два с лишним года удалось снизить смертность: в 2017 году — на 2,8 процента на 1000 населения. Умерло на 684 человека меньше. Смертность работающего населения — на 350 человек меньше, это тоже хороший темп. Это работа и системы здравоохранения, и власти», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что увеличился процент выявляемости сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

«Это говорит о том, что мы стали лучше работать в первичном звене, укомплектовали онкологами районные больницы на 75−78%, надо стремиться к 100%. Надо проводить обучение врачей, чтобы такие заболевания выявлять на ранней стадии. 95% районных больниц с поставленными задачами справляются, но это не значит, что мы работаем хорошо», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев рассказал о том, что в ходе недавнего посещения Колышлейской районной больницы опросил пациентов стационара, проходили ли они диспансеризацию.

«Спрашиваю пациентов стационара, когда проходили диспансеризацию, — задумываются. Были ли оповещения — молчат. Из восьми опрошенных только один четко сказал, что диспансеризацию прошел. Это говорит о том, что мы с вами недорабатываем, работаем формально, плохо. Нужно активнее работать с населением. Надо добиться того, чтобы каждый человек прошел диспансеризацию», — призвал он.

Также глава региона поручил министру здравоохранения Владимиру Стрючкову на следующей неделе предоставить план повышения профподготовки врачей на 2018 год по всем направлениям.

«И башкирские специалисты должны приезжать и проводить с нашими врачами занятия, и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, самые известные и продвинутые. Мы не должны на этом экономить», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В ходе встречи с главврачами он также заявил о необходимости совершенствования материально-технической базы больниц и изучении новых методик лечения.

«С 1 января 2018 года Пензенская область включена в пилотный проект, суть которого заключается в активном применении бережливых технологий, которые уже доказали свою эффективность. Последовательно в проект должны быть включены все 63 поликлиники. Мы должны идти в ногу со временем. В регионах-донорах появляются новые решения — новые методики лечения, бережливые поликлиники, новое оборудование, сокращение очередности. Мы должны это внедрять у себя, если не будет интереса к этому, то не будет и результата», — сообщил губернатор.

Напомним, также глава региона рассказал о строительстве нового здания на территории онкоцентра, приобретении поликлиники в Арбеково и ремонте двух отделений Колышлейской райбольницы в 2018 году.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...