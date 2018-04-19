Пензенских врачей-выпускников ПГУ проверят на профессионализм

«В этом году нужно отремонтировать хирургическое и терапевтическое отделения больницы, заменив мебель. Требуется также привести в порядок переход между корпусами и санузел. Пациенты должны чувствовать себя в больнице комфортно», — сказал глава региона.

Как доложил губернатору министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, проектно-сметная документация уже готова. В целом, на капитальный ремонт двух отделений больницы, по предварительным расчетам, требуется порядка девяти миллионов рублей.

«Проводите экспертизу, не затягивая процесс, определяйте условия работы, мы вас поддержим, выделив средства из областного бюджета», — резюмировал Иван Белозерцев.

Губернатор пообщался с пациентами, жалоб на бытовые условия, организацию лечения и компетентность врачей от них не поступило. Тем не менее, Иван Белозерцев заявил о необходимости проверки уровня профессиональных знаний молодых специалистов, работающих в лечебных учреждениях Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Нужно собрать информацию за последние три года о работе врачей и среднего медицинского звена от всех главврачей, задействовать заведующих отделениями. Требуется проанализировать данные о выпускниках не только пензенского, но и самарского, саратовского медицинских вузов, сравнить уровень их подготовки. Если есть реальные проблемы или недоработки — выходить с инициативой к руководству ПГУ, чтобы они вносили корректировки в процесс преподавания. Нужно отследить каждое направление, учесть, если есть какие-то упущения в обучении. Там, где проблем нет, где выпустили настоящих профессионалов — поблагодарим.

Обычно требуется несколько лет, чтобы молодой специалист стал настоящим профессионалом своего дела. Но в такой отрасли, как медицина, такой подход недопустим, поскольку ошибки здесь могут обойтись слишком дорого. Здоровье людей стоит в приоритете, мы работаем в интересах населения», — подытожил Иван Белозерцев.