Пензенцев научат самостоятельно заполнять декларации о доходах

23−24 апреля в налоговых органах Пензенской области пройдут дни открытых дверей (12+). Людей научат правильно заполнять декларации о доходах, которые надо сдать до 3 мая.

Специалисты научат заполнять декларации в электронном виде. При наличии необходимых сведений и документов все желающие смогут на месте заполнить и подать налоговую декларацию.

Кроме того, все желающие смогут получить консультации по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, узнать о том, как получить имущественные, социальные и другие налоговые вычеты, а также подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика», сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

Дни открытых дверей пройдут с 09.00 до 20.00 во всех центральных офисах инспекций.