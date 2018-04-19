В Каменском районе мужчину избили до смерти за подозрение в краже

Следователи установили, что 22-летний парень заподозрил односельчанина в краже продуктов из дома. 12 апреля вместе с подвыпившей матерью он пошел к предполагаемому злоумышленнику, чтобы выяснить с ним отношения. Но мужчина свою вину в краже не признал, тогда молодой человек стукнул его кулаком по лицу.

«Мужчина предложил молодому человеку и его матери пройти на кухню и спокойно поговорить. Они согласились. В доме парень снова принялся обвинять мужчину, но тот все отрицал и нецензурно выразился в адрес гостя. Услышав оскорбления, он разозлился и принялся бить мужчину рукой и деревянным бруском. Мать дебошира не пыталась остановить сына», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Избитый мужчина скончался на месте происшествия. Молодого человека задержали, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.