Белозерцев: Главврачи решают дела блатников, а не пациентов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с главврачами больниц возмутился тем, что они часто занимаются не своими обязанностями, а помогают блатникам.

«У нас, когда какой-нибудь начальник заболевает, его берут за руку и ведут по врачам. Главные врачи сидят на телефонах и разруливают дела блатняков вместо того, чтобы общаться с пациентами и отвечать на их вопросы. Я неделю назад дал поручение завести сим-карты. Мы будем их оплачивать и раз в месяц просматривать распечатку звонков. Для блатняков, как и для обычных людей, есть скорая помощь, заболел — вызывай. А то простому человеку невозможно пробиться на прием к врачу», — сказал Иван Белозерцев.

Он также подчеркнул, что незаменимых людей нет и, в случае нарушения, будут увольнения.

Напомним, главврача онкодиспансера задержали за взятку. Как сообщали в пресс-службе регионального СУ СКР, он получил деньги за то, что «помог» организации выиграть аукцион на поставку препаратов. Так он поддержал объем реализации этой компанией лекарств.