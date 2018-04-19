Пензенская область присоединится к неделе иммунизации

Пензенская область снова присоединится к Европейской неделе иммунизации (6+). Девиз кампании 2018 года — «Вакцины работают!».

Кампания проводится для того, чтобы привлечь внимание людей к важности проведения вакцинации, повысить их осведомленность.

«Эпидемиологическая ситуация в Пензенской области в 2017 году характеризовалась благополучием по большинству форм вакциноуправляемых инфекций. Несколько лет в регионе не регистрируются случаи кори, краснухи, дифтерии», — сообщила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздравоохранения области Галина Рожкова.

Она отметила, что данных показателей удается достигать благодаря планомерной работе по иммунизации населения.

По данным регионального минздрава, в 2017 году пензенцев прививали от таких инфекций как вирусный гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп.