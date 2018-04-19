Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Урбанист Святослав Мурунов: Пенза — город без амбиций
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области назвали дату второго пика паводка
Филиал «Пензаэнерго» — лучший в рейтинге по борьбе с потерями электричества
Белозерцев: Главврачи решают дела блатников, а не пациентов
Пензенцев научат самостоятельно заполнять декларации о доходах
Белозерцев призвал главврачей активнее привлекать население к диспансеризации
Пензенских врачей-выпускников ПГУ проверят на профессионализм
Новый корпус онкоцентра в Пензе хотят открыть в 2019 году
Школу в Старой Потловке отремонтируют к 125-летию
Погода в Пензе на 19 апреля
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси

Пензенская область присоединится к неделе иммунизации

19 апреля в 10:37 340 просмотров
(6+). Девиз кампании 2018 года — «Вакцины работают!».

" data-title="Пензенская область присоединится к неделе иммунизации — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская область снова присоединится к Европейской неделе иммунизации (6+). Девиз кампании 2018 года — «Вакцины работают!».

Кампания проводится для того, чтобы привлечь внимание людей к важности проведения вакцинации, повысить их осведомленность.

«Эпидемиологическая ситуация в Пензенской области в 2017 году характеризовалась благополучием по большинству форм вакциноуправляемых инфекций. Несколько лет в регионе не регистрируются случаи кори, краснухи, дифтерии», — сообщила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздравоохранения области Галина Рожкова.

Она отметила, что данных показателей удается достигать благодаря планомерной работе по иммунизации населения.

По данным регионального минздрава, в 2017 году пензенцев прививали от таких инфекций как вирусный гепатит В, туберкулез, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...