По итогам 2017 года «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») составило рейтинг по борьбе с потерями электроэнергии в электросетях напряжением 0,4−20 кВ.

На первом месте среди филиалов — «Пензаэнерго», на втором — «Самарские распределительные сети», на третьем — «Оренбургэнерго».

На уровне производственных отделений лучших показателей добилось Саранское производственного отделения (ПО) филиала «Мордовэнерго». За ним следует Нижнеломовское ПО филиала «Пензаэнерго». В тройке лидеров — и Ульяновское ПО филиала «Ульяновские распределительные сети».

В районах электросетей наилучших результатов в снижении потерь добился Моргаушский РЭС филиала «Чувашэнерго». Показатели Сурского района распределительных сетей филиала «Ульяновских РС» вывели его на второе место. Замыкает тройку «призеров» Беднодемьяновский РЭС филиала «Пензаэнерго».

Снижение потерь в распределительных сетях 0,4−20 кВ — одно из приоритетных направлений в работе ПАО «МРСК Волги». Достигнутые показатели — результат реализации комплекса технических мероприятий и работы, направленной на рост эффективности в сфере учета электроэнергии.

В организации пристальное внимание уделяется состоянию приборов учета электроэнергии потребителей и выявлению попыток внести изменения в их работу. Практикуются совместные проверки энергетиков и сотрудников полиции. Материалы обо всех выявленных фактах бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии передаются в правоохранительные органы.