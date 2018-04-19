В Лопатинском районе женщину убили на глазах у полицейских

В Лопатинском районе Пензенской области мужчину заключили под стражу. Его подозревают в убийстве сестры.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 17 апреля мужчина выпивал со своим соседом. После того, как гость ушел, к нему приехала сестра с сожителем. Втроем они продолжили пить. Через некоторое время к ним снова присоединился сосед.

Через некоторое время женщина спросила у брата, где находится телефон, принадлежащий ее сожителю. Поскольку все были пьяные, они не смогли его найти. Тогда хозяин дома позвонил в отделение полиции и сообщил о пропаже мобильного телефона. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Во время осмотра полицейскими жилища хозяин начал вести себя агрессивно. Когда сестра попыталась его успокоить, он вонзил в нее нож. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.