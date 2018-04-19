В Пензенской области назвали дату второго пика паводка

Не все реки в Пензенской области еще успокоились, а дожди, которые прогнозируют синоптики, могут спровоцировать второй пик половодья. О том, чего ждать жителям региона, рассказали на заседании паводковой комиссии в министерстве строительства 19 апреля.

Как сообщил начальник областного управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, ситуация остается сложной, ряд территорий и домов до сих пор подтоплены.

«В Бековском районе остается подтопленной территория, в Бессоновском районе в результате сброса произошел подъем на Суре, остаются затопленными три низководных моста, в Иссинском районе размыт участок автомобильной дороги, в Пензенском районе в селе Мичурино подтоплено еще 80 домовладений, в которых живут 218 человек», — сказал он.

С начала половодья, сообщил директор Сурского гидроузла Валерий Парамонов, в водохранилище поступило 482 млн кубометров воды.

«За последние трое суток приточность сильно не падает: было 465, сегодня — 417. Пока еще на подъеме Сура. Думаю, в ближайшие дни уменьшать сброс воды не будем, запаса свободной емкости осталось мало», — отметил он.

Усугубить ситуацию может и непогода, в регион скоро придет циклон, который принесет обильные осадки.

«Дожди будут усиливаться, с 22 апреля ожидается похолодание, а 23 даже мокрый снег. Похолодание может сдержать реки, но дожди принесут еще воды, и там, где она не ушла совсем, может быть еще подъем. Если все будет так, как мы прогнозируем, второй пик придется на 22−23 апреля, но он, как правило, всегда небольшой», — сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

А там, где вода уже ушла, начинают подсчитывать нанесенный стихией ущерб. Например, в Нижнеломовском районе из подтопленных 600 домов уже осмотрено 270.

«Два дня назад вода ушла из последнего дома. Комиссия по оценке ущерба начала работать три дня назад, уже обошли 270 домов. Работа будет продолжена. Подвести итоги планируем 26 апреля», — сообщил телеканалу «Экспресс» заместитель главы администрации района Валерий Абаев.

Напомним, резкое потепление спровоцировало мощный паводок в Пензенском регионе. Вода доходила даже до областного центра. В ряде районов был введен режим чрезвычайной ситуации. Фото можно посмотреть здесь.