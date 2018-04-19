Губернатор призвал глав администраций беречь каждую копейку

В правительстве Пензенской области 19 апреля обсудили финансовые итоги 2017 года и стоящие перед муниципалитетами первоочередные задачи.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, 2016 год для региона в целом был успешным, с плюсом сработали и в 2017-ом.

«Мы выполнили соглашение между Минфином и Пензенской областью по эффективному распоряжению финансами, получили благодарность. В полном объеме выполняем соглашение по погашению госдолга. Минфин ставит сегодня перед регионами очень жесткие условия по распоряжению финансами», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что возникла непростая ситуация с долгами муниципальных образований, которые наращивались на протяжении многих лет. За них нужно рассчитываться.

«Зачем надувать бюджет муниципальных образований и планировать объем работы, за который не можем рассчитаться?»" - подчеркнул он.

По его словам, по-прежнему есть проблемы с уплатой налогов бизнесом. На ряде предприятий люди до сих пор получают зарплату в конвертах.

«Нужно заниматься этим. Один губернатор и члены правительства не смогут это сделать. Приглашайте руководителей предприятий, убеждайте, ищите пути взаимодействия», — призвал Иван Белозерцев представителей власти.

Необходимо навести порядок, отметил он, с финансами в администрациях районов. Как сообщил губернатор, за нарушения в денежных вопросах руководители муниципалитетов лишатся должности:

«Без моего согласия на один руководитель финансового органа не будет уволен, если отстаивает интересы муниципального образования, а глава администрации против. Ни один не будет уволен! Если я увижу какие-то попытки махинаций, глава администрации уйдет с должности!»

Иван Белозерцев рассказал о ситуации в Городищенском районе, где финансист администрации требовала за свои услуги установку пластиковых окон.

«Я главу администрации вызвал и сказал: «С завтрашнего дня она не работает у вас». Она специалист, но мне ее не жаль. Если хоть малейшие махинации будут, сразу будем увольнять и глав администраций районов, и финансистов. Берегите каждую копейку, каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно!» — подчеркнул он.