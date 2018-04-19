В Пензе «Дизелист» встретили под песню «День Победы». ФОТО и ВИДЕО

Первым из автобуса хоккеисты вынесли заветный кубок. Красноречивее любых слов — фото и видео, предоставленные корреспондентом телеканала «Экспресс» Александром Макреевым.
Ранее с победой хоккеистов поздравил губернатор Иван Белозерцев.
Главный трофей Национальной молодежной хоккейной лиги впервые сегодня завоевал пензенский «Дизелист»! Кубок Регионов наш! Ребята молодцы! В третьем матче финальной серии плей-офф команда разгромила «Батыр».Поздравляю!Как болельщик очень горжусь нашими спортсменами.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 18 апреля 2018 г.
Напомним, «Дизелист» в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги занял первое место в Западной конференции. Команда набрала 76 очков. В полуфинале хоккеисты одержали верх над нефтекамским «Батыром», по итогам трех игр счет — 3:0. Победа стала досрочной.