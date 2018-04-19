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В Пензе «Дизелист» встретили под песню «День Победы». ФОТО и ВИДЕО

19 апреля в 12:34 268 просмотров
«Дизелист», которая стала обладателем Кубка регионов НМХЛ. Ребят у «Дизель-Арены» под песню «День Победы» приветствовали аплодисментами и конфетти.

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В Пензе 19 апреля встретили команду «Дизелист», которая стала обладателем Кубка регионов НМХЛ. Ребят у «Дизель-Арены» под песню «День Победы» приветствовали аплодисментами и конфетти.

Первым из автобуса хоккеисты вынесли заветный кубок. Красноречивее любых слов — фото и видео, предоставленные корреспондентом телеканала «Экспресс» Александром Макреевым.

Ранее с победой хоккеистов поздравил губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, «Дизелист» в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги занял первое место в Западной конференции. Команда набрала 76 очков. В полуфинале хоккеисты одержали верх над нефтекамским «Батыром», по итогам трех игр счет — 3:0. Победа стала досрочной.

Фотография: фото и видео Александра Маркеева

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