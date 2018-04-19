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« Дизелист», которая стала обладателем Кубка регионов НМХЛ. Ребят у «Дизель-Арены» под песню « День Победы» приветствовали аплодисментами и конфетти." data-title="В Пензе «Дизелист» встретили под песню «День Победы». ФОТО и ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">