Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Губернатор призвал глав администраций беречь каждую копейку
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенец сядет в колонию за пьяную езду на чужой машине
В Лопатинском районе женщину убили на глазах у полицейских
В Каменском районе мужчину избили до смерти за подозрение в краже
На директора МАУ «Детское и лечебное питание» завели дело
Пензенец за 50 тыс. руб. согласился закрыть глаза на хищение его оружия
Жителя Каменского района осудили за кражу труб из библиотеки
Мастер Мокшанского РЭС проведет год в колонии за смерть рабочего
В Пензе инспектора ГИБДД подозревают во взятничестве
Пензенец надругался над ребенком
Никольский автолюбитель пытался откупиться от наказания за пьяную езду

В «Центре коррекции веса» из пензячек вместо жира «выкачивали» деньги

19 апреля в 12:59 540 просмотров
, заключенных между жительницами города и «Центром коррекции веса», который располагался на улице Московской.

" data-title="В «Центре коррекции веса» из пензячек вместо жира «выкачивали» деньги — Пенза-пресс, рунет за день">

Октябрьский районный суд Пензы начал выносить решения о расторжении договоров, заключенных между жительницами города и «Центром коррекции веса», который располагался на улице Московской.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, в 2017 году женщины обращались в организацию за бесплатной консультацией и диагностикой. В каждом случае выявлялись проблемы, требующие комплексного подхода и лечения. Для этого с горожанками заключались договоры с использованием кредитных средств. Стоимость абонемента в среднем составляла 100 тысяч рублей у каждой. Ни перечня лечебных процедур, ни достаточной информации о лицензировании деятельности организации женщинам не предоставлялось. От получения письменных претензий потребителей центр отказывался.

«Кроме того, клиенток вводили в заблуждение, потому что оплаченные услуги им никто не оказывал и об их стоимости они ничего не знали, а значит, не имели возможности отказаться от процедур», — добавили в ведомстве.

В результате суд заочно вынес четыре решения, признав исковые требования женщин обоснованными.

Помимо возврата денег, с ответчиков взыскали судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...