В «Центре коррекции веса» из пензячек вместо жира «выкачивали» деньги

Октябрьский районный суд Пензы начал выносить решения о расторжении договоров, заключенных между жительницами города и «Центром коррекции веса», который располагался на улице Московской.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, в 2017 году женщины обращались в организацию за бесплатной консультацией и диагностикой. В каждом случае выявлялись проблемы, требующие комплексного подхода и лечения. Для этого с горожанками заключались договоры с использованием кредитных средств. Стоимость абонемента в среднем составляла 100 тысяч рублей у каждой. Ни перечня лечебных процедур, ни достаточной информации о лицензировании деятельности организации женщинам не предоставлялось. От получения письменных претензий потребителей центр отказывался.

«Кроме того, клиенток вводили в заблуждение, потому что оплаченные услуги им никто не оказывал и об их стоимости они ничего не знали, а значит, не имели возможности отказаться от процедур», — добавили в ведомстве.

В результате суд заочно вынес четыре решения, признав исковые требования женщин обоснованными.

Помимо возврата денег, с ответчиков взыскали судебные расходы, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.