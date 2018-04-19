Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Губернатор призвал глав администраций беречь каждую копейку
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
В «Центре коррекции веса» из пензячек вместо жира «выкачивали» деньги
В Лопатинском районе женщину убили на глазах у полицейских
В Каменском районе мужчину избили до смерти за подозрение в краже
На директора МАУ «Детское и лечебное питание» завели дело
Пензенец за 50 тыс. руб. согласился закрыть глаза на хищение его оружия
Жителя Каменского района осудили за кражу труб из библиотеки
Мастер Мокшанского РЭС проведет год в колонии за смерть рабочего
В Пензе инспектора ГИБДД подозревают во взятничестве
Пензенец надругался над ребенком
Никольский автолюбитель пытался откупиться от наказания за пьяную езду

Пензенец сядет в колонию за пьяную езду на чужой машине

19 апреля в 13:28 172 просмотра

В Мокшанском районе пензенца осудили за угон автомобиля и повторное вождение в пьяном состоянии.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, вечером 14 декабря 24-летний житель Пензы выпивал. Затем знакомый отвез их с сожительницей в Мокшан, где он продолжил пить. На обратной дороге они остановились у села Рамзай. Там пензенец угнал стоявший автомобиль, воспользовавшись оставленным внутри салона ключом зажигания. На трассе М-5 «Урал» мужчину задержали полицейские.

Пензенец пояснил, что он вышел из автомобиля своего знакомого и не помнит дальнейших событий. В чужую машину залез, чтобы погреться, а поехал для того, чтобы найти своих друзей.

В результате мужчине назначили два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...