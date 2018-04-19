Пензенец сядет в колонию за пьяную езду на чужой машине

В Мокшанском районе пензенца осудили за угон автомобиля и повторное вождение в пьяном состоянии.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, вечером 14 декабря 24-летний житель Пензы выпивал. Затем знакомый отвез их с сожительницей в Мокшан, где он продолжил пить. На обратной дороге они остановились у села Рамзай. Там пензенец угнал стоявший автомобиль, воспользовавшись оставленным внутри салона ключом зажигания. На трассе М-5 «Урал» мужчину задержали полицейские.

Пензенец пояснил, что он вышел из автомобиля своего знакомого и не помнит дальнейших событий. В чужую машину залез, чтобы погреться, а поехал для того, чтобы найти своих друзей.

В результате мужчине назначили два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу.