В Пачелмском районе женщина побила бывшую свекровь

В Пачелмском районе Пензенской области местную жительницу признали виновной в нанесении побоев бывшей свекрови.

Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда, в середине января женщины поссорились, и невестка дважды ударила свою бывшую свекровь по лицу.

Бывшая невестка не признала свою вину. В результате суд назначил ей штраф 5000 рублей.