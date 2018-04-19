Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Губернатор призвал глав администраций беречь каждую копейку
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
Населенные пункты Пензенской области нужно благоустроить к Пасхе — губернатор
В Пензенской области уволили чиновницу-миллионершу
Сердобский таксист купил на карту клиентки лекарства и детскую смесь
В Пензе бизнесмена оштрафовали за продажу пива рядом с лицеем
В Пензе работодателя оштрафовали за нарушения трудовых норм
В Пензе трех застройщиков оштрафовали за нарушения прав дольщиков
В Кузнецком суде вынесли решение по делу с контрафактным алкоголем
Жительницу Неверкинского района осудили за пьяную езду
В Пензе по иску прокуратуры запретили деятельность бизнесмена
Георгий Тюрин заключен под стражу

В Пачелмском районе женщина побила бывшую свекровь

19 апреля в 13:41 196 просмотров

В Пачелмском районе Пензенской области местную жительницу признали виновной в нанесении побоев бывшей свекрови.

Как сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда, в середине января женщины поссорились, и невестка дважды ударила свою бывшую свекровь по лицу.

Бывшая невестка не признала свою вину. В результате суд назначил ей штраф 5000 рублей.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...