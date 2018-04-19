Пензенская область за год погасила почти 1 млрд рублей госдолга

19 апреля на коллегии регионального министерства финансов с участием губернатора Ивана Белозерцева глава ведомства Любовь Финогеева отчиталась об итогах работы за 2017 год.

По словам министра, была актуализирована программа финансового оздоровления региона, реализация которой позволила бюджету получить дополнительно более 3 млрд рублей и при этом сократить государственный долг на 983 млн рублей.

«Тем не менее, ситуация с проблемными вопросами окончательно не была решена. В результате консолидированный бюджет региона исполнен по доходам на 95,9%. Налоговые и неналоговые доходы составили 40,9 млрд рублей, план по ним исполнен на 97,5%, по расходам — на 94,7%. Бюджет области выполнен на 97,8%, местные бюджеты — на 95%", — сообщила Любовь Финогеева.

Была проведена реструктуризация задолженности по госдолгу перед федеральным бюджетом. Погашение кредита в 8,2 млрд рублей было рассрочено на семь лет, что дало возможность направить высвободившиеся средства на решение актуальных вопросов.

«Вся наша работа в прошлом году проходила на фоне новаций в межбюджетных отношениях. Регионам предоставили гранты за рост налоговой базы. Перечень регионов был расширен с 30 до 40, и Пензенская область за результаты работы в 2016 году вошла в него», — отметила министр.

Также регион достиг запланированных значений по экономическим показателям, таким как увеличение объема инвестиций в основной капитал, увеличение доли численности работающих в малом и среднем бизнесе, снижение численности безработных. Кроме того, была проведена оценка эффективности налоговых льгот.

«В 2017 году мы вносили изменения в закон о бюджете восемь раз, в результате чего увеличили расходы на 5,4 млрд рублей. Это около 11%. Здесь — как федеральные средства, так и наши. В связи с этим по-прежнему актуальным остается вопрос упорядочивания корректировок бюджета в ходе его исполнения.

Между родами бюджетной классификации были перераспределены средства на сумму более 3 млрд рублей, это около 7%. Это указывает на не совсем продуманный выбор в направлении бюджетных расходов и неточности при первоначальном планировании, что не позволяет своевременно определить объем финансирования», — обозначила проблемы Любовь Финогеева.

Она сообщила о том, что правительство региона заключило соглашения с муниципальными образованиями, которые предусматривают выполнение плана по поступлению собственных доходов, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнение ряда обязательств, связанных с эффективностью бюджетных расходов, а также погашение кредиторской задолженности по утвержденным дорожным картам и снижение долговой нагрузки.

«В случае невыполнения хотя бы одного из этих условий муниципалитетом будут применяться санкции в виде сокращения дотаций на выравнивание бюджета на 5%. Коллеги, это официальная позиция, которая закреплена договорным образом», — подчеркнула глава ведомства.

Напомним, ранее на коллегии в правительстве губернатор Иван Белозерцев отметил, что 2017 год в экономическом плане был для региона успешным, и призвал глав муниципальных образований обратить внимание на работу по погашению долгов, которые наращивались на протяжении многих лет, и недопустимость финансовых махинаций.