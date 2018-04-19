Пензенская область за год погасила почти 1 млрд рублей госдолга

По словам министра, была актуализирована программа финансового оздоровления региона, реализация которой позволила бюджету получить дополнительно более 3 млрд рублей и при этом сократить государственный долг на 983 млн рублей.
«Тем не менее, ситуация с проблемными вопросами окончательно не была решена. В результате консолидированный бюджет региона исполнен по доходам на 95,9%. Налоговые и неналоговые доходы составили 40,9 млрд рублей, план по ним исполнен на 97,5%, по расходам — на 94,7%. Бюджет области выполнен на 97,8%, местные бюджеты — на 95%", — сообщила Любовь Финогеева.
Была проведена реструктуризация задолженности по госдолгу перед федеральным бюджетом. Погашение кредита в 8,2 млрд рублей было рассрочено на семь лет, что дало возможность направить высвободившиеся средства на решение актуальных вопросов.
«Вся наша работа в прошлом году проходила на фоне новаций в межбюджетных отношениях. Регионам предоставили гранты за рост налоговой базы. Перечень регионов был расширен с 30 до 40, и Пензенская область за результаты работы в 2016 году вошла в него», — отметила министр.
Также регион достиг запланированных значений по экономическим показателям, таким как увеличение объема инвестиций в основной капитал, увеличение доли численности работающих в малом и среднем бизнесе, снижение численности безработных. Кроме того, была проведена оценка эффективности налоговых льгот.
«В 2017 году мы вносили изменения в закон о бюджете восемь раз, в результате чего увеличили расходы на 5,4 млрд рублей. Это около 11%. Здесь — как федеральные средства, так и наши. В связи с этим по-прежнему актуальным остается вопрос упорядочивания корректировок бюджета в ходе его исполнения.
Между родами бюджетной классификации были перераспределены средства на сумму более 3 млрд рублей, это около 7%. Это указывает на не совсем продуманный выбор в направлении бюджетных расходов и неточности при первоначальном планировании, что не позволяет своевременно определить объем финансирования», — обозначила проблемы Любовь Финогеева.
Она сообщила о том, что правительство региона заключило соглашения с муниципальными образованиями, которые предусматривают выполнение плана по поступлению собственных доходов, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнение ряда обязательств, связанных с эффективностью бюджетных расходов, а также погашение кредиторской задолженности по утвержденным дорожным картам и снижение долговой нагрузки.
«В случае невыполнения хотя бы одного из этих условий муниципалитетом будут применяться санкции в виде сокращения дотаций на выравнивание бюджета на 5%. Коллеги, это официальная позиция, которая закреплена договорным образом», — подчеркнула глава ведомства.
Напомним, ранее на коллегии в правительстве губернатор Иван Белозерцев отметил, что 2017 год в экономическом плане был для региона успешным, и призвал глав муниципальных образований обратить внимание на работу по погашению долгов, которые наращивались на протяжении многих лет, и недопустимость финансовых махинаций.