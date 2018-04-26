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Топ-5. Что предлагает пензенский рынок мотоциклов с пробегом

26 апреля в 03:58 174 просмотра
«Автостата», в России на протяжение нескольких лет растут продажи мотоциклов с пробегом. Информагентство «Пенза-Пресс» решило выяснить, какие модели популярны на пензенском вторичном рынке мототранспорта и сколько придется выложить за них денег.

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Согласно аналитическим данным «Автостата», в России на протяжение нескольких лет растут продажи мотоциклов с пробегом. Информагентство «Пенза-Пресс» решило выяснить, какие модели популярны на пензенском вторичном рынке мототранспорта и сколько придется выложить за них денег.

По сравнению с автомобилями, объявлений о продаже мотоциклов на сайтах не так много — примерно 100−150. Анализ мы проводили на протяжении двух недель. Причем около половины из них — это предложения салонов, то есть новые. Также встречаются мотоциклы без пробега по России.

«Существует мнение, что в нашей стране дороги хуже, чем в Европе или США. Поэтому если вы купили мотоцикл без пробега по РФ, то он менее «убитый». Так это или нет, решает каждый для себя сам. Я, например, заказывал такой мотоцикл из Америки, цена его была в разы меньше, чем аналогичная модель у нас, и состояние замечательное», — поделился пензенский байкер Антон Краснов.

На одном из анализируемых сайтов нам встретилось большое количество предложений б/у мотоциклов советских времен: «Иж-Юпитер», «Ява», «Минск», «Восход», «Урал». Цены на них довольно приемлемы, а продавцы обещают, что мотоциклы на ходу. Например, «Минск» предлагают приобрести всего за 2500 тысячи рублей, правда такое транспортное средство подойдет лишь для передвижения по сельской местности.

«Такие мотоциклы продают, в основном, жители деревень. Сейчас дедушкам они становятся не нужны, вот и выставляют на продажу, покупают их тоже сельчане. Иногда можно встретить интересный экземпляр, поэтому коллекционеры следят за такими объявлениями», — отметил Антон Краснов.

По данным сайтов auto.ru и bazarpnz.ru (апрель 2018 года)

Когда речь заходит о мотоциклах, многие вспоминают легендарный Harley-Davidson, а вот в Пензе объявления о его продаже — редкость. Нам встретилось всего два, за американскую технику продавцы просят 395 и 900 тысяч соответственно.

Больше всего придется раскошелиться желающему купить подержанный Honda — 1 250 тысяч просит владелец «японца». Кстати, мотоциклы этой марки являются и самыми продаваемыми в Пензе.

По данным АН «Автостат», в России, так же как и в Пензе, лидирующую позицию на вторичном рынке мотоциклов занимает Honda. Далее расположились Yamaha, Suzuki, Kawasaki и замыкает пятерку самой продаваемой мототехники в стране BMW.

Фотография: Фото - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4-3251306/

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