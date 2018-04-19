В Пензенской области рост числа машин поможет отремонтировать больше дорог

В Пензенской области увеличилось количество машин, а следовательно, в бюджет региона будет поступать больше транспортных налогов. Деньги распределят на ремонт и строительство дорог.

Изменения в бюджет планируется внести на ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области, которая состоится 24 апреля.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, доходная часть за счет транспортного налога увеличится на 2018−2020 годы на 162 500 000 руб. ежегодно. На эту же сумму вырастет и финансирование дорожного фонда.

Деньги пойдут на строительство и ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги», на строительство искусственных сооружений на дорогах, на ремонт подъездов ко дворам, на ремонт проездов до сел, а также на содержание автомобильных дорог общего пользования.

Также изменения коснутся распределения дотаций на сбалансированность бюджетов, во втором квартале сумма составит 146 746 000 руб.