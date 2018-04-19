Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе — самый дешевый сахар в стране
В Пензе на 18% увеличились нарушения при выдаче больничных
В Пензенской области назвали дату второго пика паводка
Филиал «Пензаэнерго» — лучший в рейтинге по борьбе с потерями электричества
Пензенская область присоединится к неделе иммунизации
Белозерцев: Главврачи решают дела блатников, а не пациентов
Пензенцев научат самостоятельно заполнять декларации о доходах
Белозерцев призвал главврачей активнее привлекать население к диспансеризации
Пензенских врачей-выпускников ПГУ проверят на профессионализм
Новый корпус онкоцентра в Пензе хотят открыть в 2019 году

В Пензенской области рост числа машин поможет отремонтировать больше дорог

19 апреля в 15:08 296 просмотров
, а следовательно, в бюджет региона будет поступать больше транспортных налогов. Деньги распределят на ремонт и строительство дорог.

" data-title="В Пензенской области рост числа машин поможет отремонтировать больше дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области увеличилось количество машин, а следовательно, в бюджет региона будет поступать больше транспортных налогов. Деньги распределят на ремонт и строительство дорог.

Изменения в бюджет планируется внести на ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области, которая состоится 24 апреля.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, доходная часть за счет транспортного налога увеличится на 2018−2020 годы на 162 500 000 руб. ежегодно. На эту же сумму вырастет и финансирование дорожного фонда.

Деньги пойдут на строительство и ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги», на строительство искусственных сооружений на дорогах, на ремонт подъездов ко дворам, на ремонт проездов до сел, а также на содержание автомобильных дорог общего пользования.

Также изменения коснутся распределения дотаций на сбалансированность бюджетов, во втором квартале сумма составит 146 746 000 руб.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...