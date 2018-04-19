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«Ленинград» на РЕН ТВ — отмечаем юбилей Сергея Шнурова

19 апреля в 15:14 212 просмотров
«СОЛЬ» на РЕН ТВ — группировка «Ленинград». Телеканал отметит день рождения Сергея Шнурова вместе со зрителями.

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22 апреля в концертной версии программы «СОЛЬ» на РЕН ТВ — группировка «Ленинград». Телеканал отметит день рождения Сергея Шнурова вместе со зрителями.

В воскресенье РЕН ТВ отметит 45-летие лидера «Ленинграда» вместе со своими зрителями и покажет один из самых ярких концертов группы. В специальном выпуске программы «СОЛЬ» зрители увидят концерт 2016 года, который прошел в московском ВТБ Ледовом дворце.

Это выступление стало для «Ленинграда» по-настоящему значимым, ведь именно оно подвело черту под столь успешным для группы годом. На протяжении 2016 года каждая новая песня Сергея Шнурова становилась громким событием в интернете. Клипы на композиции «Экспонат» и «В Питере — пить» били рекорды по просмотрам в сети.



Зрители РЕН ТВ увидят концерт стадионного масштаба, где впечатляющее световое шоу соседствует с «фирменными» эпатажными выходками лидера группы. А в сет-листе из двух десятков композиций встретятся как старые хиты «Ленинграда» (WWW, «Мамба», «Терминатор»), так и новые песни, уже ставшие народными («Экспонат», «Патриотка», «В Питере — пить»).

Смотрите живой концерт группы «Ленинград» (16+) в специальном выпуске программы «СОЛЬ» — в это воскресенье, в 00:00 на РЕН ТВ.


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