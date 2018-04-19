В Пензе на 18% увеличились нарушения при выдаче больничных

Специалисты Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в первом квартале 2018 года проверили 28 медорганизаций на соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

В общей сложности специалисты проверили 26802 листка нетрудоспособности, это 30% от общего количества.

Отмечается, что количество нарушений увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в первом квартале 2017 года было 107, то в 2018 году — 132, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Чаще встречались следующие нарушения:

— записи в медицинских картах не обосновывают необходимость освобождения от работы;

— единоличное продление врачом листка нетрудоспособности на срок, превышающих 15 календарных дней, без решения врачебной комиссии;

— выдача листка нетрудоспособности за прошедший период без решения врачебной комиссии.

К медицинским организациям, допустившим нарушения, предъявлено 11 претензий по 57 листкам нетрудоспособности на сумму более 75 тысяч рублей.