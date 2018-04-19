Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
Столярова: Дети гибнут из-за нашей халатности и безответственности
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе — самый дешевый сахар в стране
В Пензенской области рост числа машин поможет отремонтировать больше дорог
В Пензенской области назвали дату второго пика паводка
Филиал «Пензаэнерго» — лучший в рейтинге по борьбе с потерями электричества
Пензенская область присоединится к неделе иммунизации
Белозерцев: Главврачи решают дела блатников, а не пациентов
Пензенцев научат самостоятельно заполнять декларации о доходах
Белозерцев призвал главврачей активнее привлекать население к диспансеризации
Пензенских врачей-выпускников ПГУ проверят на профессионализм
Новый корпус онкоцентра в Пензе хотят открыть в 2019 году

В Пензе на 18% увеличились нарушения при выдаче больничных

19 апреля в 15:23 262 просмотра
, продления и оформления листков нетрудоспособности.

" data-title="В Пензе на 18% увеличились нарушения при выдаче больничных — Пенза-пресс, рунет за день">

Специалисты Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в первом квартале 2018 года проверили 28 медорганизаций на соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.

В общей сложности специалисты проверили 26802 листка нетрудоспособности, это 30% от общего количества.

Отмечается, что количество нарушений увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в первом квартале 2017 года было 107, то в 2018 году — 132, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Чаще встречались следующие нарушения:

— записи в медицинских картах не обосновывают необходимость освобождения от работы;

— единоличное продление врачом листка нетрудоспособности на срок, превышающих 15 календарных дней, без решения врачебной комиссии;

— выдача листка нетрудоспособности за прошедший период без решения врачебной комиссии.

К медицинским организациям, допустившим нарушения, предъявлено 11 претензий по 57 листкам нетрудоспособности на сумму более 75 тысяч рублей.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...