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В Пензе станции юных туристов присвоят имя Татьяны Мартыненко

19 апреля в 15:30 218 просмотров

На сессии Законодательного Собрания рассмотрят вопрос о присвоении областной станции юных туристов имя прославленной пензячки Татьяны Мартыненко.

Проект закона разработан на основании служебной записки министра образования Пензенской области Александра Воронкова, а также выписки из протокола общего собрания работников станции юных туристов.

«Присвоение государственному автономному учреждению дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» имени Tатьяны Мартыненко будет способствовать повышению статуса учреждения, способствовать решению новых педагогических задач, направленных на формирование гражданского сознания и патриотического воспитания», — отмечается в пояснительной записке.

Решение депутаты примут 25 апреля.

Татьяна Тарасовна Мартыненко родилась в Пензе 14 декабря 1923 года. Туризмом она увлекалась с детства. Прошла войну, за свои боевые заслуги Татьяна Тарасовна была награждена орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги» и другими.

B 1949 году Татьяна Мартыненко открыла в Доме пионеров и школьников N22 [сейчас — Дом детского творчества N21 г. Пензы] первую секцию туризма в Пензе. B 1956 году стала первым директором областной детской экскурсионной туристской станции [сейчас — Станция юных туристов].

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=45.010483%2C53.207526&mode=search&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&sll=45.010483%2C53.208427&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCX%2FZPXlYgkZAEWoX00z3mEpAEhIJCp5CrtSz2T8Ryy%2BDMSJRyD8iBAABAgMoATABOLSLub3vpIaAM0AxSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAQAAAACgAQA%3D&ol=biz&oid=1083364058&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=45.010759%2C53.208043&panorama%5Bdirection%5D=12.256227%2C-4.234681&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.081831

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