Появились подробности громкого дела главврача Серебрякова

В Пензе в отношении главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виталия Серебрякова завели два дела по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах.

Ранее стало известно, что главврач онкодиспансера получил более одного миллиона рублей за то, что «помог» одной из организаций выиграть аукцион на поставку препаратов.

Следователи установили еще один эпизод получения взятки. Утром 13 апреля Виталий Серебряков получил от одного из юридических лиц города Саратова более 200 тысяч рублей. За это он должен был обеспечить организации заключение контрактов на поставку лекарственных препаратов ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении руководителя саратовского юридического лица, передавшему взятку в более чем один миллион рублей возбудили уголовное дело. Женщина находится под домашним арестом. Также дело завели и на директора второго юридического лица, которая передала более 200 тысяч рублей. Ее задержали в Саратове, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении этой женщины.

Расследование продолжается.

Напомним, бывшего главного врача пензенского онкологического диспансера заключили под стражу на два месяца.