Вологжанам добавили день к запрету на продажу алкоголя

Вологжане в 2018 году проведут без алкоголя на один день больше.

Как сообщает портал «35 медиа», соответствующее решение приняли депутаты. В настоящее время запрет на продажу алкоголя на территории региона действует лишь три дня в году: в День защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня и День знаний — 1 сентября.

В 2018 праздник знаний выпадает на субботу, а значит, и отмечать его школы будут по-разному: кто-то — в выходной, а кто-то — в понедельник. Поэтому депутаты приняли решение о дополнительном запретном дне — 3 сентября. Мера касается только этого года.