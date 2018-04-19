Совет руководителей «Единой России» провел заседание в обновленном составе

Его руководителем избран глава думской фракции Сергей Неверов, а ответственным секретарем — первый заместитель руководителя ЦИК партии, глава организационного управления Максим Жаворонков.

Участники мероприятия обсуждали механизмы работы партийных фракций в Госдуме, в региональных парламентах и собраниях административных центров. Также были приняты изменения в положение о совете, согласно которым в его президиум войдут руководители фракций в муниципальных образованиях административных центров, а партия будет принимать более активное участие в деятельности совета, согласовывая его количественный и персональный состав.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание, сообщил, что совет доведет лучшие инициативы по реализации послания президента с мест до федерального уровня.

«Именно фракционный механизм позволяет нам участвовать в реализации послания президента, и здесь трудно переоценить важность вертикальной и горизонтальной координации законодателей. Выявлять лучшие практики, оперативно доводить лучшие инициативы по реализации послания с мест до федерального уровня, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом. Названные направления свяжут совет фракций с повесткой жизни страны, сделают эту партийную структуру конкурентной, понятной и полезной для «Единой России», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, в партии понимают важность координации и синхронной работы ее фракций в Государственной Думе, в региональных парламентах и собраниях административных центров.

«Совет будет включать в себя не только руководителей региональных фракций, но и руководителей наших депутатских объединений в муниципалитетах. Важно, чтобы эта площадка была востребована и для наших коллег в регионах, и для депутатов Госдумы, чтобы это не стало структурой без содержания и системных функций», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».

Сергей Неверов, в свою очередь, сообщил, что «Единая Россия» соберет глав своих фракций на форум во второй декаде августа.

«Ориентировочно планируем во второй декаде августа собрать форум руководителей фракций. Это несколько тысяч руководителей фракций законодательных собраний, административных центров, городских округов, муниципальных районов, а также наиболее активных руководителей депутатских объединений поселенческого уровня», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что предложения по темам, которые необходимо обсудить на форуме, будут выработаны с участием регионов.

«Мы будем обсуждать реализацию послания президента России. И в Госдуме, и в совфеде разрабатывается дорожные карты по реализации этого документа. Я знаю, что над этим работают и регионы. Хотелось бы, чтобы предложения, которые вы привезете, прозвучали на этой площадке.

Предлагаем создать комиссию по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, и, если предложение будет поддержано, поручить эту работу (первому заместителю руководителя фракции) Андрею Исаеву. В состав комиссии предлагаю включить по два представителя от каждого федерального округа, чтобы мы могли с вами принимать участие в этой работе», — сказал он.

Глава фракции также предложил создать в законодательных собраниях субъектов РФ аналогичные комиссии, но в части законодательных инициатив регионального уровня со стороны муниципальных депутатов, которые во многих регионах обладают правом законодательной инициативы по внесению предложений на региональном уровне.

Максим Жаворонков уточнил, что в президиум совета руководителей фракций «Единой России» войдут руководители фракций муниципальных образований.

«У нас планируется увеличение состава совета за счет руководителей фракций в муниципальных образованиях административных центров. Таким образом, мы подключаем представителей органов местного самоуправления с их проблематикой», — пояснил он.

Кроме того, изменится норма представительства при формировании президиума: по два представителя каждого федерального округа — один от ЗакСобрания, один от административного центра.

«Президиум будет меняться каждые полгода, увеличивается и количество заседаний — не менее одного в квартал», — сообщил Максим Жаворонков.

Также предусматривается более активное участие партии в деятельности совета.

«Президиум генсовета предлагает кандидатуру, согласовывает количественный и персональный состав совета, утверждает план работы. Это будет своего рода мостиком между законодательными органами и партией», — подчеркнул он.