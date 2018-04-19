В Пензенской области реализуют ряд проектов при поддержке «Транснефти»

«Я прошу передать благодарность президенту компании «Транснефть» — договоренность в решении прежде возникавших проблемных вопросов на территории Кузнецка достигнута, с населением нашли взаимопонимание, провели защитные мероприятия, идет плановая работа в рамках сформированной дорожной карты. В настоящее время, в соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве между правительством Пензенской области и ПАО «Транснефть», мы приступили к реализации ряда социально значимых проектов», — сказал глава региона, открывая рабочую встречу.

Напомним, что с помощью компании «Транснефть» запланировано осуществить реконструкцию шести объектов образования и культуры на территории региона. Взаимодействие предполагает проведение в 2018 году работ на объектах музея-усадьбы В. Г. Белинского , капитального ремонта здания «Дом купца Антюшина». На последний из названных объектов уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, сообщает пресс-центр облправительства.

На объект «Уездное училище» документация разработана в 2017 году, в текущий момент она проходит экспертизу.

Также в 2018 году запланировано строительство Дома культуры на 150 посадочных мест в селе Решетино Пачелмского района. По словам заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, пакет документов, необходимый для заключения договора оказания благотворительной помощи был направлен в ПАО «Транснефть» на рассмотрение в феврале. По информации представителя компании, положительное решение о выделении средств уже принято.

В рамках целевого благотворительного пожертвования также рассматривается вопрос о выделении средств на капитальный ремонт двух организаций образования — Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий. В отношении первого объекта документация разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено, в феврале текущего года документы направлены в ПАО «Транснефть» для проверки и утверждения. Вопрос по IT-колледжу также находится на утверждении в ПАО.

Кроме того, при финансовой поддержке «Транснефти» запланирован капитальный ремонт жилого корпуса, утепление фасада и ограждения Мокшанского психоневрологического интерната. Принятое положительное решение о выделении средств на данном этапе оформляется документально.