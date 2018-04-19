Кто из депутатов Госдумы от Пензенской области зарабатывает больше всех

Государственная Дума РФ опубликовала данные о доходах народных избранников в 2017 году. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало, сколько заработали депутаты, представляющие в нижней палате парламента Пензенскую область.

Таких 14 человек, но только двое из них выдвигались лишь от Пензенского региона: Сергей Есяков и Леонид Левин, стальные — от группы субъектов.

Согласно декларациям о доходах, председатель Думы Вячеслав Володин (представляет Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области) заработал 51 млн рублей. Меньше всех получила в 2017 году Ольга Баталина (Пензенская, Саратовская, Тамбовская и Волгоградская области) — 4,6 млн рублей.

Что касается недвижимости, то ее больше всего у Леонида Левина.

Баталина Ольга Юрьевна Володин Вячеслав Викторович земельный участок под дачное строительство жилой дом гостевой дом гостевой дом с тремя машиноместами квартира машиноместо нежилая постройка нежилая постройка хозяйственная постройка хозяйственная постройка теплица очистное сооружение Есяков Сергей Яковлевич гараж нежилое помещение баня земельный участок под индивидуальное жилищное строительство земельный участок под индивидуальное жилищное строительство жилой дом жилой дом квартира ( общая долевая собственность , ¼) гараж гараж Касаева Татьяна Викторовна земельный участок для индивидуального жилищного строительства Катасонов Сергей Михайлович земельный участок под индивидуальное жилищное строительство Левин Леонид Леонидович хозяйственный блок ( общая долевая собственность , ¾) земельный участок дачный земельный участок дачный земельный участок дачный земельный участок для индивидуального жилищного строительства ( общая долевая собственность , ¾) земельный участок для индивидуального жилищного строительства ( общая долевая собственность , 127/180) земельный участок дачный земельный участок дачный земельный участок земли населенных пунктов земельный участок дачный жилой дом ( общая долевая собственность , ¾) квартира гараж Москвичев Евгений Сергеевич земельный участок под индивидуальное жилищное строительство Носов Александр Алексеевич земельный участок земли населенных пунктов — земельные участки индивидуальных жилых домов земельный участок земли сельскохозяйственного назначения — земли акционерных обществ , колхозов , совхозов , крестьянско-фермерских хозяйств и прочие ( общая долевая собственность , 1/75) земельный участок земли сельскохозяйственного назначения — земли акционерных обществ , колхозов , совхозов , крестьянско-фермерских хозяйств и прочие ( общая долевая собственность , 1/75) земельный участок земли сельскохозяйственного назначения — земли акционерных обществ , колхозов , совхозов , крестьянско-фермерских хозяйств и прочие ( общая долевая собственность , 1/75) жилой дом Петров Анатолий Ильич Плетнева Тамара Васильевна квартира Фирюлин Иван Иванович земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства Фролова Тамара Ивановна квартира Хор Глеб Яковлевич земельный участок дачный квартира квартира квартира дача машиноместо Черняева Нина Алексеевна земельный участок земли населенных пунктов ( поселений) жилой дом ( общая совместная собственность)

Среди депутатов, представляющих Пензенскую область, есть приверженцы отечественного автопрома. Например, Сергею Катасонову принадлежит ВАЗ-21099, мотоцикл ЯВА-350. Иван Фирюлин — обладатель ВАЗ-2107, Евгений Москвичев ездит на раритетном ГАЗ М21 Р. Иномарками владеют Татьяна Касаева (Subaru Impreza), Леонид Левин (Mercedes-Benz S-Class S 560 4MATIC), Нина Черняева (Mazda-3).

Самые необычные транспортные средства — у Сергея Есякова (снегоболотоход CAN-AM Outlander MAX XT и гидроцикл BRP Sea Doo RXP-X) и Евгения Москвичева (снегоход «Бомбардье» ЕРО-550).