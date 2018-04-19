Кто из депутатов Госдумы от Пензенской области зарабатывает больше всех

Таких 14 человек, но только двое из них выдвигались лишь от Пензенского региона: Сергей Есяков и Леонид Левин, стальные — от группы субъектов.
Согласно декларациям о доходах, председатель Думы Вячеслав Володин (представляет Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области) заработал 51 млн рублей. Меньше всех получила в 2017 году Ольга Баталина (Пензенская, Саратовская, Тамбовская и Волгоградская области) — 4,6 млн рублей.
Что касается недвижимости, то ее больше всего у Леонида Левина.
|Баталина Ольга Юрьевна
|
|Володин Вячеслав Викторович
|
земельный участок под дачное строительство
|
|
жилой дом
|
|
гостевой дом
|
|
гостевой дом с тремя машиноместами
|
|
квартира
|
|
машиноместо
|
|
нежилая постройка
|
|
нежилая постройка
|
|
хозяйственная постройка
|
|
хозяйственная постройка
|
|
теплица
|
|
очистное сооружение
|
Есяков Сергей Яковлевич
|
гараж
|
|
нежилое помещение
|
|
баня
|
|
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
|
|
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
|
|
жилой дом
|
|
жилой дом
|
|
квартира (общая долевая собственность, ¼)
|
|
гараж
|
|
гараж
|
Касаева Татьяна Викторовна
|
земельный участок для индивидуального жилищного строительства
|
Катасонов Сергей Михайлович
|
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
|
Левин Леонид Леонидович
|
хозяйственный блок (общая долевая собственность, ¾)
|
|
земельный участок дачный
|
|
земельный участок дачный
|
|
земельный участок дачный
|
|
земельный участок для индивидуального жилищного строительства (общая долевая собственность, ¾)
|
|
земельный участок для индивидуального жилищного строительства (общая долевая собственность, 127/180)
|
|
земельный участок дачный
|
|
земельный участок дачный
|
|
земельный участок земли населенных пунктов
|
|
земельный участок дачный
|
|
жилой дом (общая долевая собственность, ¾)
|
|
квартира
|
|
гараж
|
Москвичев Евгений Сергеевич
|
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство
|
Носов Александр Алексеевич
|
земельный участок земли населенных пунктов — земельные участки индивидуальных жилых домов
|
|
земельный участок земли сельскохозяйственного назначения — земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие (общая долевая собственность, 1/75)
|
|
земельный участок земли сельскохозяйственного назначения — земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие (общая долевая собственность, 1/75)
|
|
земельный участок земли сельскохозяйственного назначения — земли акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянско-фермерских хозяйств и прочие (общая долевая собственность, 1/75)
|
|
жилой дом
|
Петров Анатолий Ильич
|
|
Плетнева Тамара Васильевна
|
квартира
|
Фирюлин Иван Иванович
|
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
|
Фролова Тамара Ивановна
|
квартира
|
Хор Глеб Яковлевич
|
земельный участок дачный
|
|
квартира
|
|
квартира
|
|
квартира
|
|
дача
|
|
машиноместо
|
Черняева Нина Алексеевна
|
земельный участок земли населенных пунктов (поселений)
|
|
жилой дом (общая совместная собственность)
Среди депутатов, представляющих Пензенскую область, есть приверженцы отечественного автопрома. Например, Сергею Катасонову принадлежит ВАЗ-21099, мотоцикл ЯВА-350. Иван Фирюлин — обладатель ВАЗ-2107, Евгений Москвичев ездит на раритетном ГАЗ М21 Р. Иномарками владеют Татьяна Касаева (Subaru Impreza), Леонид Левин (Mercedes-Benz S-Class S 560 4MATIC), Нина Черняева (Mazda-3).
Самые необычные транспортные средства — у Сергея Есякова (снегоболотоход CAN-AM Outlander MAX XT и гидроцикл BRP Sea Doo RXP-X) и Евгения Москвичева (снегоход «Бомбардье» ЕРО-550).