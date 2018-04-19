Жители Мокшана оценивают ущерб от паводка (видео)

В Пензенской области подсчитывают убытки, нанесенные паводком. От воды пострадали несколько районов региона. Режим чрезвычайной ситуации объявляли в Пензенском, Мокшанском, Сердобском, Нижнеломовском, Каменском и Иссинском районах. Затопило около 20 населенных пунктов, в том числе — поселок Мокшан. Под водой оказались девять улиц, прилегающих к реке Мокше.

От свежего ремонта в доме семьи Илюшевых не осталось и следа. В начале 2018 года муж и жена залили полы, утеплили стены, поклеили обои. Все сделали своими руками. Работали по несколько часов в день. Однако новая мебель и техника радовали хозяев дома недолго. Всего за час все их труды уничтожила вода.

«Пострадало почти все. Когда вода пошла, хватали все, что успевали. Стиральную машинку, компьютер и шифоньер закинули на кресло, уголок кухонный тоже спасли, а вот кровать, которую только купили, не получилось», — рассказала Светлана Илюшева.

Таких историй в Мокшане — под сотню. Почти десяток улиц возле реки затопило так, что в какой-то момент жители не могли покинуть дома без лодки. Рассказывают, что такого паводка в Мокшане не случалось последние 40 лет.

«Когда выносили ребенка из дома, вода была уже по пояс. В комнатах — 50 сантиметров», — рассказала жительница поселка Мокшан Лариса Руденкова.

«Размыло глиняные стены. Полы приподнялись, испортились. Все переклеивать придется. Диван и кровати плавали в воде», — сказала жительница поселка Мокшан Валентина Гоголина.

«Четверо суток сушили все пушками тепловыми. Вроде, просохло, но в доме все равно запах стоит неприятный. У меня ребенку младшему — месяц. Будем как-то справляться», — рассказал житель поселка Мокшан Владимир Строков.

По предварительным данным, во время паводка пострадали 89 домовладений. Для оценки материального ущерба необходимо обратиться в администрацию с заявлением. Потребуются документ, подтверждающий право собственности, и паспорт. Комиссия обследует пострадавшее от паводка домовладение и примет решение.

«Пожалуйста, те, кто нуждается в материальной помощи, не затягивайте с обращением в администрацию, которая расположена в центре на улице Поцелуева, 9. Рабочие часы с 8 и до 17 часов, пожалуйста, приходите и обращайтесь», — сказала заместитель главы администрации поселка Мокшан Оксана Пузрина.

На территории региона затопило почти два десятка населенных пунктов. Эвакуировали более тысячи человек. Пострадавшие могут рассчитывать на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Такой размер компенсации полагается за частично утраченное имущество. Средства должны поступить из регионального и федерального бюджетов, сообщает телеканал «Экспресс».