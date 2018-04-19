В Пензе завершился фестиваль органной музыки (видео)

В областной филармонии завершился фестиваль «Penza Fest». На закрытии выступил известный органный дуэт из Голландии. Сюзанна Веерман и Вим Дус — лауреаты международных конкурсов, которые вдвоем записали несколько дисков. В их репертуар входят оригинальные органные сочинения и разнообразные переложения.

Нидерландские органисты Сюзанна Веерман и Вим Дус открыли концерт в Пензе произведением норвежского композитора Эдварда Грига. В дуэте супружеская пара выступает уже более десяти лет. Сначала в четыре руки играли ради удовольствия, теперь совместные выступления — это основа их концертных программ.

«Играть дуэтом сложнее, потому что мы сидим на одной скамье и руки иногда путаются», — отметил органист Сюзанна Веерман.

Тем не менее, ансамбль идеально сыгран. Сюзанна Веерман в 14 лет из Голландии переехала учиться в Москву, чтобы получить базовое музыкальное образование. Затем окончила в консерваториях Амстердама и Роттердама класс органа и церковной музыки. Вим Дус учился музыке у себя на родине и во Франции. Органные концерты дуэта с успехом проходят в Европе, а также в Канаде и США. В России музыканты выступают в третий раз.

В программу вошло десять произведений Россини, Баха, Мошковского и Хесе. Выступлением Сюзанны Веерман и Вима Дуса завершился третий фестиваль органной музыки «Penza Fest». За два месяца пензенский слушатель познакомился с творчеством исполнителей из России, Германии и Голландии. Концерты посетили более двух тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».